أحزاب وسلطات تعز تُشدد على التعجيل بكسر الحصار الحوثي على المدينة

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شددت أحزاب وتنظيمات سياسية، مساء السبت، على ضرورة إنهاء معاناة أبناء تعز، وتسريع عملية كسر الصحار المفروض عليها من قبل جماعة الحوثي منذ سبع سنوات، تنفيذا لبنود الهدنة الأممية.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، مع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، لمناقشة مستجدات الاوضاع الراهنة وفقا لإعلام السلطات المحلية بالمحافظة.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة عدد من القضايا العامة في المحافظة وفي اولوية تلك القضايا فتح المعابر من كل الاتجاهات وكسر الحصار واصلاح الطرقات وتوفير الخدمات العامة وانهاء معاناة المواطنين.

وشدد الاجتماع على اهمية الضغط بكافة الطرق المشروعة في المطالبة للمبعوث الاممي في سرعة كسر الحصار عن تعز والمستمر منذ سنوات.

وطالب الإجتماع، المجلس الرئاسي بانهاء معاناة ابناء تعز من خلال توفير الخدمات الاساسية بشكل عاجل والنظر الى وضع المحافظة من كافة الجوانب والخروج من الاجتماع بقرارات ورؤية واضحة وجادة متفق عليها والوقوف مع السلطة المحلية للبدء بتنفيذها على ارض الواقع.