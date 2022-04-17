أحزاب وسلطات تعز تُشدد على التعجيل بكسر الحصار الحوثي على المدينة رغم الهدنة.. مقتل أحد جنود الجيش الوطني بنيران مليشيا الحوثي أمطار متفاوتة في 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة الحكومة ”الشرعية“ تسلم الأمم المتحدة أسماء الوفد المفاوض بشأن فتح منافذ تعز باحثة بريطانية تكشف عن الأسباب الحقيقية التي أجبرت المليشيات للموافقة على الهدنة الأممية خروقات الحوثي تتصاعد..مصدر عسكري يُطالب القيادة العسكرية والسياسية باتخاذ موقف حاسم ”واشنطن“ تعلن نجاح دبلوماسيتها في اليمن رونالدو يحصل على لقب هاتريك للمرة الـ60 في تاريخه إيران تُهَرِّب أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم إلى أماكن أكثر أمناً.. من أي هجوم تخاف طهران؟! رئيس الأركان يعقد اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة
توقع مركز الأرصاد الجوية، السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية وسط ارتفاع لدرجات الحرارة ورياح نشطة تثير الأتربة والرمال خلال الساعات القادمة في اليمن.
وقال المركز في نشرته الجوية إن أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية ستهطل مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار وحجة والمحويت وريمة وإب وتعز، قبل امتدادها إلى لحج والضالع وأبين والبيضاء وشبوة وحضرموت، خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن أجواء حارة جافة تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36 إلى 40 ورياح معتدلة السرعة تصل أقصها 18عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال في المناطق الصحراوية وأرخبيل سقطرى.
وحث المركز، المواطنين في هذه المحافظات الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، مطالبا بعدم استخدام الهواتف النقالة نتيجة العواصف الرعدية.
وطالب المركز من سائقي المركبات على الطرقات الجبلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينة والصخرية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب أو الشابورة المائية.
كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة أثناء النهار.