أمطار متفاوتة في 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توقع مركز الأرصاد الجوية، السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية وسط ارتفاع لدرجات الحرارة ورياح نشطة تثير الأتربة والرمال خلال الساعات القادمة في اليمن.

وقال المركز في نشرته الجوية إن أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية ستهطل مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار وحجة والمحويت وريمة وإب وتعز، قبل امتدادها إلى لحج والضالع وأبين والبيضاء وشبوة وحضرموت، خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن أجواء حارة جافة تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36 إلى 40 ورياح معتدلة السرعة تصل أقصها 18عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال في المناطق الصحراوية وأرخبيل سقطرى.

وحث المركز، المواطنين في هذه المحافظات الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، مطالبا بعدم استخدام الهواتف النقالة نتيجة العواصف الرعدية.

وطالب المركز من سائقي المركبات على الطرقات الجبلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينة والصخرية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة أثناء النهار.