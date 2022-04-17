الحكومة ”الشرعية“ تسلم الأمم المتحدة أسماء الوفد المفاوض بشأن فتح منافذ تعز

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تسليم أسماء وفدها المفاوض حول إعادة فتح منافذ مدينة تعز، في بداية شهر أبريل الجاري، ضمن الهدنة المعلنة التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة لليمن.

وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك في تغريدة على "تويتر"، إن حكومته سلمت أسماء فريقها المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث الأممي في الأسبوع الأول من ابريل الجاري.

وأضاف أن رفع الحصار عن ‎تعز أحد أولويات ‎الهدنة، فيما فتح الطرق مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين الناس المحاصرين منذ سبع سنوات.

وفي بداية شهر ابريل الجاري، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين، بعد موافقة جميع الأطراف على وقف الأعمال العسكرية في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.

وبموجب الهدنة الإنسانية، يتم السماح بتسيير رحلتين أسبوعية من مطار صنعاء إلى مصر والأردن، وإدخال 18 سفينة وقود خلال شهري الهدنة، فضلا عن جلوس الاطراف لمناقشة ملف فتح منفذ تعز والمحافظات الأخرى، مع فرصة توسيع الهدنة بعد انتهائها بموافقة الأطراف.