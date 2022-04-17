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وطن تسير قافلتها رمضانية لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات المنطقة العسكرية السادسة

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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سيرت مؤسسة وطن التنموية قافلتها الغذائية الرمضانية لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات القتال التابعة للمنطقة العسكرية السادسة.

القافلة التي شارك في إعدادها حرائر صنعاء، وعمران، وإب، وصعدة، خصصت لإسناد أبطال الجيش والمقاومة، في جبهات رغوان والريان، والعلم ، والجدافر.

وقد أشاد أبطال الجيش والمقاومة لحظة استقبال القافلة بجهود مؤسسة وطن، والدور الكبير لحرائر المحافظات، مؤكدين أن هذه الجهود تزيد من عزائمهم ، وثباتهم في معركة الوطن المصيرية حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

يذكر أن مؤسسة وطن تسير قوافل غذائية ودوائية أسبوعية وشهرية، لأبطال الجيش والمقاومة، في كافة الجبهات وبمختلف محافظات الجمهورية.

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