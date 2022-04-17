رئيس الأركان يعقد اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وطن تسير قافلتها رمضانية لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات المنطقة العسكرية السادسة روسيا: طهرنا ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية وخسائرها بالالآف كمين مسلح يقضي على قيادي حوثي ومرافقيه بمحافظة ريمة طريقة إخفاء حالات واتساب عن جهات اتصال محددة روسيا وأوكرانيا: إلى أين يهرب الأثرياء الروس بأموالهم؟ قائد البحرية الروسية يلتقي بطاقم طراد "موسكفا" الغارق مليشيات الحوثي تقتحم المسجد الكبير بـ«صنعـاء» وتمنع إقامة صلاة التراويح آخرها اقتحام جامع الإيمان في منطقة نقم.. تنديد حكومي باعتداء الحوثييين على المصلين ومنع اقامة صلاة التراويح عاجل: إيقاف الرحلات من اليمن إلى السعودية عبر منفذ ”الوديعة“ البري
سيرت مؤسسة وطن التنموية قافلتها الغذائية الرمضانية لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات القتال التابعة للمنطقة العسكرية السادسة.
القافلة التي شارك في إعدادها حرائر صنعاء، وعمران، وإب، وصعدة، خصصت لإسناد أبطال الجيش والمقاومة، في جبهات رغوان والريان، والعلم ، والجدافر.
وقد أشاد أبطال الجيش والمقاومة لحظة استقبال القافلة بجهود مؤسسة وطن، والدور الكبير لحرائر المحافظات، مؤكدين أن هذه الجهود تزيد من عزائمهم ، وثباتهم في معركة الوطن المصيرية حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
يذكر أن مؤسسة وطن تسير قوافل غذائية ودوائية أسبوعية وشهرية، لأبطال الجيش والمقاومة، في كافة الجبهات وبمختلف محافظات الجمهورية.