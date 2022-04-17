روسيا: طهرنا ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية وخسائرها بالالآف

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

الدفاع الروسية تكشف خسائر القوات الأوكرانية في ماريوبول

كما أعلنت الدفاع الروسية “تطهير منطقة ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية، بعد أسابيع من المعارك في المدينة الساحلية جنوب شرقي أوكرانيا”.

وأوضحت أن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 23 ألف مقاتل بينهم 4000 في ماريوبول، مشيرةً إلى استسلام 1464 جندياً أوكرانياً في المدينة.

وقالت إنَّ تقدير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخسائر أوكرانيا بـ3000 جندي “كذبة كبيرة”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن “روسيا رفضت تنفيذ اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول”.

وأضاف: “لدينا معلومات بأن الروس سحبوا من سكان في ماريوبول جوازاتهم وبطاقاتهم الشخصية الأوكرانية”.

وتابع: “نترك خيار مواصلة القتال أو الاستسلام للمواطنين المحاصرين في ماريوبول وهم بالنسبة لنا أبطال”، على حدِّ قوله.