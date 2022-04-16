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كمين مسلح يقضي على قيادي حوثي ومرافقيه بمحافظة ريمة

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أفاد مصادر محلية، السبت، عن مقتل قيادي حوثي وخمسة من مرافقيه في كمين مسلح بمحافظة ريمة جنوب غرب العاصمة صنعاء.

  

ونقل موقع"يمن شباب نت"عن المصادر قولها بإن "مسلحين مجهولين نفذوا، كمينا لطقم القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو أبو حرب الصعدي، ما أدى إلى مقتله مع خمسة من مرافقيه في مديرية السلفية". 

  

جاءت هذه الحادثة بعد أيام من اقتحام ميليشيا الحوثي مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، في مديرية السلفية وأشعلت النيران بمحتوياته. 

  

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي عبد الملك حنتوس، المُعيّن من قبل المليشيات مديرًا للتربية في محافظة ريمة، وعبد الرحمن مراد، وعادل الواحدي أقدموا على اقتحام المركز واحرق محتوياته والعبث فيها، وتحويل المركز إلى مقر للميليشيات. 

  

وتنفذ ميليشيات الحوثي حملات ممنهجة ضد المساجد ودور القرآن الكريم، بغرض تحويلها إلى مقرات لنشر أفكارها الطائفية وحشد المقاتلين خلال السنوات الماضية في المحافظات التي تسيطر عليها.

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