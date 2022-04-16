السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يبحث البعض عن طريقة إخفاء حالات واتساب عن جهات اتصال محددة؛ وذلك بحثًا عن مزيد من الخصوصية بين مستخدمي التطبيق الذي يعد أحد أفضل تطبيقات المراسلة على الإطلاق.

ويقدم واتساب مجموعة متنوعة من الميزات، ولهذا السبب يعد أيضًا أحد أكثر التطبيقات التي يتم تنزيلها من على متجري جوجل وأبل، ويستخدمه نحو 2 مليار مستخدم نشط حول العالم.

ويجد المستخدمون جميع الميزات الأساسية في تطبيق المراسلة هذا، من المكالمات الصوتية إلى تتبع الموقع المباشر، وتستمر المنصة في اختبار الميزات الجديدة لتوفر للمستخدمين مزيدًا من الراحة.

وتعد خاصية حالات واتساب أحد أكثر المميزات الشائعة على التطبيق، وهي تشبه حالات إنستجرام وفيسبوك، حيث تبقى لمدة 24 ساعة قبل اختفائها، ويمكن رفع الصور أو مقاطع الفيديوهات عليها، وتلك الخاصية مشفرة من طرف إلى طرف، تمامًا مثل الرسائل والمكالمات على التطبيق.

ولا يمكن رؤية حالات واتساب إلا من قبل أولئك المستخدمين المحظوظين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ولكن نظرًا لأن هناك بعض المستخدمين يستخدمون واتساب للتواصل مع الكثير من الأشخاص، فإن التطبيق يوفر لهم خيارًا يسمح لهم بمزيد من الخصوصية عن طريق إخفاء حالات واتساب عن أشخاص معينين.

طريقة إخفاء حالات واتساب عن جهات اتصال محددة:

1- افتح التطبيق واضغط على علامة الحالة، وهنا سترى حالات جهات الاتصال الخاصة بك، ويعرض واتساب حالتك في الأعلى ويمكنك فقط النقر عليها لمعاينة الصورة أو الفيديو الذي قمت بتحميله.

2- اضغط على العلامة اليمنى في أعلى الشاشة.

3- ستجد اختيار يسمى خصوصية الحالة، اضغط عليه.

4- ستحصل على ثلاثة خيارات.

– الأول: رؤية الحالة لجميع جهات الاتصال My contacts، مما يعني أن حالتك ستكون مرئية لجميع الأرقام المحفوظة في هاتفك.

– الثاني رؤية الحالة لجهات الاتصال فيما عدا My contacts except، وهذا هو الاختيار المطلوب، حيث يسمح لك بإخفاء الحالة عن أشخاص محددين، وسيتمكن الأشخاص الآخرون في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك من رؤيتها.

طريقة إخفاء حالات واتساب على آيفون

– الثالث فهو مشاركة حالتك فقط مع only share with، وذلك في حال أردت أن يرى حالتك فرد أو اثنان أو عدد قليل بشكل عام.

5- سيعرض واتساب قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ويمكنك بعد ذلك اختيار من تريد استبعادهم عن رؤية حالات واتساب ثم النقر فوق كلمة Done، وسيتم بعد ذلك حفظ إعداداتك، بحسب موقع India today.