قائد البحرية الروسية يلتقي بطاقم طراد "موسكفا" الغارق

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قائد البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف التقى بأفراد طاقم الطراد الصاروخي الغارق موسكفا، وقال إنهم سيواصلون الخدمة في البحرية.
وقالت روسيا يوم الخميس إن الطراد موسكفا، وهو السفينة الحربية الرئيسية في الأسطول الروسي في البحر الأسود، غرق بعد انفجار ذخيرة ونشوب حريق على متنه. وقالت أوكرانيا إنها قصفته بصاروخ.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو مدته 26 ثانية يظهر يفمينوف وضابطين آخرين يقفون في الخارج أمام حوالي 100 بحار في ساحة عرض. وبدا في المقطع أنهم يتحدثون إلى أحد الرجال.
ولم تذكر الوزارة موعد الاجتماع.
وقالت روسيا إنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 500 بعد الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء. وقال مسؤولون أوكرانيون إن بعض من كانوا على متن الطراد لقوا حتفهم لكنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك.