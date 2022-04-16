مليشيات الحوثي تقتحم المسجد الكبير بـ«صنعـاء» وتمنع إقامة صلاة التراويح

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 774

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت أمس الجمعة المسجد الكبير بقرية القابل في مديرية بني الحارث، شمال العاصمة صنعاء بعد صلاة العشاء ومنعوا إقامة صلاة التراويح.

ونقل موقع"العاصمة أونلاين"عن مصادر محلية بأن عناصر مسلحة تتبع مليشيا الحوثي اقتحمت المسجد الكبير فور الانتهاء من صلاة العشاء، وطالبت المصلين بالمغادرة، استعدادا لتشغيل محاضرة الحوثي عبدالملك.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتحامات للمساجد، ومضايقات للمصلين في مديرية معين ، ونقم ، والمطار ، حيث اقتحمت المليشيا نحو ثمانية مساجد، أبرزها مسجد الايمان في نقم حيث اختطفت عدد من المصلين بما فيهم امام المسجد.

وكانت الحكومة الشرعية قد أدانت الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد الى مقار لتعاطي القات والاستماع لمحاضرات سيدها.

وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني في تصريح له ان هذه الممارسات الاجرامية امتداد لمحاولات مليشيا الحوثي فرض افكارها ومعتقداتها الطائفية الدخيلة المستوردة من ايران في المناطق الخاصعة لسيطرتها بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي، ونسف مبدا التعايش بين اطياف المجتمع اليمني والتي سادت لقرون.