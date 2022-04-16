رئيس الأركان يعقد اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وطن تسير قافلتها رمضانية لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات المنطقة العسكرية السادسة روسيا: طهرنا ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية وخسائرها بالالآف كمين مسلح يقضي على قيادي حوثي ومرافقيه بمحافظة ريمة طريقة إخفاء حالات واتساب عن جهات اتصال محددة روسيا وأوكرانيا: إلى أين يهرب الأثرياء الروس بأموالهم؟ قائد البحرية الروسية يلتقي بطاقم طراد "موسكفا" الغارق مليشيات الحوثي تقتحم المسجد الكبير بـ«صنعـاء» وتمنع إقامة صلاة التراويح آخرها اقتحام جامع الإيمان في منطقة نقم.. تنديد حكومي باعتداء الحوثييين على المصلين ومنع اقامة صلاة التراويح عاجل: إيقاف الرحلات من اليمن إلى السعودية عبر منفذ ”الوديعة“ البري
قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت أمس الجمعة المسجد الكبير بقرية القابل في مديرية بني الحارث، شمال العاصمة صنعاء بعد صلاة العشاء ومنعوا إقامة صلاة التراويح.
ونقل موقع"العاصمة أونلاين"عن مصادر محلية بأن عناصر مسلحة تتبع مليشيا الحوثي اقتحمت المسجد الكبير فور الانتهاء من صلاة العشاء، وطالبت المصلين بالمغادرة، استعدادا لتشغيل محاضرة الحوثي عبدالملك.
يأتي هذا بالتزامن مع اقتحامات للمساجد، ومضايقات للمصلين في مديرية معين ، ونقم ، والمطار ، حيث اقتحمت المليشيا نحو ثمانية مساجد، أبرزها مسجد الايمان في نقم حيث اختطفت عدد من المصلين بما فيهم امام المسجد.
وكانت الحكومة الشرعية قد أدانت الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد الى مقار لتعاطي القات والاستماع لمحاضرات سيدها.
وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني في تصريح له ان هذه الممارسات الاجرامية امتداد لمحاولات مليشيا الحوثي فرض افكارها ومعتقداتها الطائفية الدخيلة المستوردة من ايران في المناطق الخاصعة لسيطرتها بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي، ونسف مبدا التعايش بين اطياف المجتمع اليمني والتي سادت لقرون.