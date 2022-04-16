آخرها اقتحام جامع الإيمان في منطقة نقم.. تنديد حكومي باعتداء الحوثييين على المصلين ومنع اقامة صلاة التراويح

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أدانت الحكومة، منع مليشيا الحوثي التابعة لإيران، المواطنين في مناطق سيطرتها من أداء صلاة التراويح واقتحامها المساجد واعتداءاتها على المصلين.

واستنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية، لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد إلى مقار لتعاطي القات والاستماع لمحاضرات زعيم المليشيا، وآخرها اقتحام مجاميع مسلحة بقيادة المدعو محمد الدرويش، جامع الإيمان في منطقة نقم بالعاصمة المختطفة ‎صنعاء،امس الجمعة‎.

وأوضح الإرياني، أن هذه الممارسات الإجرامية تعد امتدادا لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية فرض أفكارها ومعتقداتها الطائفية الدخيلة المستوردة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمتي والتي سادت لقرون.

ودعا وزير الإعلام، منظمة التعاون الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح وغيرها من الشعائر، في انتهاك سافر وغير مسبوق لحق العبادة وحرية الدين والمعتقد.