عاجل: إيقاف الرحلات من اليمن إلى السعودية عبر منفذ ”الوديعة“ البري

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، السبت 17 أبريل/نيسان، إيقاف الرحلات البرية من جميع المحافظات اليمنية إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة

وذكرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري (جهة حكومية تتبع وزارة النفل)، في تعميم وجهته إلى شركات النقل الدولية، أن تقرر إيقاف الرحلات البرية إلى المملكة العربية السعودية، بشكل مؤقت ابتداءً من يوم غدٍ الأحد السابع عشر من أبريل ولمدة ثلاثة أيام.

وأرجعت الهيئة القرار، إلى تكدس المسافرين والمعتمرين في ميناء الوديعة ونقطة العبر، وللتخفيف من معاناتهم، متوعدة المخالفين بإجراءات قانونية.

ويعد الوديعة أحد المنافذ البرية في محافظة حضرموت (شمال شرق)، التي تربط اليمن بالسعودية، لكنه صار المنفذ الوحيد للمسافرين من اليمن وإليها، بعد إغلاق كل المنافذ البرية مع السعودية، بسبب المعارك التي تشهدها اليمن منذ مارس 2015.