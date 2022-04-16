مأرب.. تفاصيل اجتماع للعسكرية السابعة ترأسه الفريق الركن صغير بن عزيز

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مأرب

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم السبت، اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة مأرب.

وناقش الاجتماع أوضاع المقاتلين في المسرح العملياتي للمنطقة، وخروقات المليشيا الحوثية للهدنة، وضرورة التصدي لها،وفق موقع الجيش.

وخلال الاجتماع رحب رئيس الأركان، بقيادة المنطقة العسكرية السابعة، ممثلة بقائد المنطقة اللواء الركن محمد رسام المنتصر، وأركان المنطقة العميد الركن مرضي ضرمان، مشيدا بالبطولات التي سطرها ويسطرها أبطال المنطقة السابعة، إلى جانب إخوانهم ورفاقهم في بقية المناطق ورجال المقاومة الشعبية، والقبائل المساندة.

وقال " إن هذا اللقاء يأتي في ظل متغيرات جديدة تخدم معركتنا ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية"، مشيرا إلى توحيد الصف الجمهوري بتشكل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، مثمنا دور الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي بذلت جهود كبيرة في إنجاح توحيد الصف اليمني.

ولفت إلى أن كافة القوى الوطنية التقت تحت مظلة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، مؤكدا وحدة هدف الجميع المتمثل بالخلاص من المليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد الفريق بن عزيز أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب اليمني في الدفاع عن الوطن، واستعادة مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الجيش الوطني في أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخوض المعركة المقدسة الفاصلة.

من جانبه ثمن قائد المنطقة العسكرية السابعة، اهتمام رئيس الأركان بالمنطقة السابعة، وكل أبطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات، مؤكدا الترحيب بالمتغيرات السياسية الجديدة، لافتا إلى أنها بذرة خير في النضال من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.