نائب مجلس القيادة الرئاسي" مجلي" يستقبل سفير المملكة المتحدة ويؤكد أن المجلس لديه مسؤولية عن المواطنين من ‎صنعاء إلى ‎المهر

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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استقبل سيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشيخ عثمان مجلي ،سعادة سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا، ريتشارد أوبنهايم. وناقش خلال اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بتطورات الاوضاع في اليمن ودعم بريطانيا للمجلس الرئاسي، بإعتباره خطوة إيجابية لليمن والحكومة والشعب اليمني.

ووضع السفير البريطاني في صورة المتغيرات، وقال " ستكون عودتنا إلى أرض الوطن عودة كاملة للعمل و ممارسة مهامنا إلى جانب الشعب، والبحث في مسار السلام والتنمية، سوف نستثمر في خيارنا للسلام، بإعتباره خيارنا الأول" ‏.

وأكد مجلي: لدينا مسؤولية عن المواطنين من ‎صنعاء إلى ‎المهرة ، سوف نسعى لتعزيز قدرة الدولة على مضاعفة الايراد، سوف نعمل على تعزيز قدراتنا من انتاج النفط والغاز ، سنبحث عن تمويل لبلادنا ، ونستعين بكل الأشقاء والاصدقاء لدعم الاقتصاد اليمني، لدينا أفكار كثيرة ، وسوف نعمل على تجاوز الأخطاء.

وأضاف: عزيمتنا كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب ، ويتطلب الامر تضحيات، نطلب تعاونكم معنا في مكافحة الارهاب، والضغط على المليشيات بعدم الاستمرار في خرق الهدنة، نتطلع إلى دعم من الأصدقاء في كل المجالات، هنالك دعم سعودي خليجي، ونتطلع إلى دعم باقي الدول، على الدول الخمس عمل شيء على الأرض.

هذا وتحدث سيادة النائب، حول أهمية اعادة ترميم المشاريع البريطانية في عدن، باعتبار ذلك هدية لعدن، بدوره عبر السفير البريطاني عن شكره لسيادة النائب،

وقال أن بلاده تدعم المجلس الرئاسي، وستعمل جاهدة على تقديم الدعم التنموي في العام القادم، والتركيز حالياً على الدعم الانساني، والاقتصادي .