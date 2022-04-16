الحكومة تعلن عن أول اجراء عملي من جهتها بشأن رفع الحصار عن تعز وتضعها في أولويات الهدنة

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، أن رفع الحصار عن تعز يمثل إحدى أولويات الهدنة التي تعيشها البلاد منذ بداية أبريل/نيسان الجاري.

وقال عبر حسابه في "تويتر" إن الحكومة سلمت أسماء فريقها المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث الأممي في الأسبوع الأول من أبريل.

وتابع "فتح طرق تعز مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين الناس المحاصرين منذ 7 سنوات".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 2 أبريل الجاري، وجاءت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

كما ستسمح أيضاً بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.

بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً.

يذكر أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات صراعاً بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.