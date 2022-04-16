استشهاد واصابة 14 شخصا في انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 165

تسبب لغم ارضي، اليوم السبت، في استشهاد واصابة عدد من الاشخاص، شمال محافظة مأرب(شرق اليمن).

وقال مصدر محلي لموقع «مأرب برس» ان شخصين استشهادا واصيب 12 اخرين من قبيلة «ال مروان» التابعة لمديرية رغوان شمال مأرب بانفجار لغم ارضي على الطريق الصحراوي شرق اليتمة.

المصدر اوضح ان ضحايا اللغم الحوثي الذي زرعته المليشيات الحوثية، كانوا في طريق عودتهم من احد المعسكرات الحدودية.

َوذكر ان بعض المصابين حالتهم حرجة جدا.

اقرأ ايضا: الغام الحوثي قاتل خفي يواصل حصد الأرواح