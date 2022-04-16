توقيف الرحلال البرية الى السعودية عبر منفذ الوديعة والنقل توضح السبب

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وجهت وزارة النقل في الحكومة الشرعية،السبت، بإيقاف الرحلات البرية الى السعودية حتى يوم الثلاثاء القادم .
وعللت الوزارة سبب ذلك بتكدس غير مسبوق للباصات بمنفذ الوديعة الحدودي.
ويشهد منفذ الوديعة ازدحاما، مع توجه الكثير من اليمنيين لاداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.