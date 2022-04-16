أكثر من 600 ألف دولار... بايدن وزوجته يقدمان الإقرار الضريبي لعام 2021

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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نشر الرئيس الأميركي جو بايدن وقرينته جيل أمس (الجمعة) عائداتهما التي يستحق عنها ضرائب اتحادية وهو ما أوضح أن الزوجين كسبا أكثر من 600 ألف دولار في العام الماضي وأنهما دفعا ضريبة دخل اتحادية فعلية نسبتها 24.6 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتبرع الرئيس وقرينته بما نسبته 2.8 في المائة من دخلهما أو 17 ألف و384 دولاراً للجمعيات الخيرية بما في ذلك 5 آلاف دولار لمؤسسة بو بايدن التي تعمل لمنع الإساءة للأطفال.

وتوفي بو بايدن، نجل الرئيس، بالسرطان في عام 2015.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وزوجته قدما إقراراً بدخلهما في عام 2021، وهو أول عام لهما في البيت الأبيض، والذي جاء متماشيا تقريبا مع العام الماضي بضرائب اتحادية مستحقة بنسبة 24.6 في المائة.

وذكر الزوجان في إقرار الدخل أن إجمالي الدخل الاتحادي الذي حققاه بلغ 610 آلاف و702 دولار ودفعا 150 ألف و439 دولاراً ضرائب اتحادية على الدخل.

كان الزوجان قد أعلنا العام الأسبق عندما كان بايدن مرشحا للرئاسة تحقيق دخل بلغ 607 آلاف و336 دولاراً.

وحصل بايدن على 378 ألفا و333 دولاراً كراتب رئاسي، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الراتب المعتاد وهو 400 ألف دولار لأنه دخل البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).

وكسبت جيل بايدن 67 ألفا و116 دولاراً من وظيفتها كأستاذ في كلية نورث فرجينيا.

وقال البيت الأبيض في بيان: «من خلال هذا الإعلان، يشارك الرئيس المواطنين الأميركيين على مدى 24 عاما في المجمل في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يظهر مجددا التزامه بالشفافية مع الشعب الأميركي فيما يتعلق بالشؤون المالية للقائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأحجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الكشف عن دخله قائلا إنه لا يستطيع القيام بذلك بينما تقوم إدارة الإيرادات الداخلية بالتدقيق في حساباته، رغم أن الإدارة قالت إن بوسعه الكشف عنها.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها دوج إيمهوف أعلنا عن تحقيق دخل إجمالي بلغ مليونا و655 ألفا و563 دولاراً ودفعا 523 ألفا و371 دولاراً ضرائب اتحادية على الدخل بنسبة ضريبة بلغت 31.6 في المائة