أكثر من 600 ألف دولار... بايدن وزوجته يقدمان الإقرار الضريبي لعام 2021 فيسبوك يحذف ويقيد وصول حسابات فلسطينية نقلت أحداث القدس تحذير روسي لأميركا يوقظ «شبح» صدام مع «الناتو الحكومة تعلن التنسيق مع مصر والأردن لبدء تشغيل مطار صنعاء أول أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى أرض الوطن في مهمة أمنية اتصال عاجل بين بوتين ومحمد بن سلمان.. تطورات هامة في تطورات هي الأعنف بين البلدين...روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها اتفاق مغربي أمريكي يثير قلق الجزائر قد ينفجر الوضع عسكريا....تحركات عسكرية في محيط العاصمة الليبية وسط خلافات بين الدبيبة وباشاغا ماذا وراء تشكيل "قوة مهام" لحماية الملاحة في البحر الأحمر؟..تقرير
يرى نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن إدارة شركة "ميتا" التي تملك فيسبوك وانستغرام وواتساب تتعامل بازدواجية مع معايير قواعد النشر وحظر أي محتوى يدعو للعنف والبغض في الحرب الروسية-الأوكرانية وبين الهجمات الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
ووجه ناشطون انتقادات حادة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية الكبرى متهمين إياها بـ"ملاحقة المحتوى الفلسطيني" على خلفية التصعيد الحالي في مدينة القدس.
وقال العديد منهم إن هذه الإجراءات تمثل دليلاً على تواطؤ إدارات تلك شبكات التواصل مع السلطات الإسرائيلية في "ملاحقة المحتوى الفلسطيني"، في حين أنها سمحت بنشر المحتوى الأوكراني الذي يدعو للعنف والكراهية.
وكانت مواقع فلسطينية أعلنت أنه جرى تقييد الوصول إلى المحتوى الذي تقدمه ومن بينها شبكة "القسطل الإخباري"، إذ قالت إن فيسبوك حذف بشكل مفاجئ الصفحة من دون أي مقدمات.
فيما تكرر الشيء ذاته مع الداعية الفلسطيني "محمود الحسنات" الذي قال إن المنصة حذفت فيديو خطبة الجمعة عن القدس بعد وصوله إلى مليون مشاهدة في 9 ساعات.
وفي وقت سابق الجمعة اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أثناء وجود المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقالها لآخرين. صدى سوشال يستنكر هجمة ميتا ضد الحسابات الفلسطينية استنكر موقع صدى سوشال هجمة ميتا ضد الصفحات الاخبارية والحسابات...