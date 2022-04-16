فيسبوك يحذف ويقيد وصول حسابات فلسطينية نقلت أحداث القدس

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 126

يرى نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن إدارة شركة "ميتا" التي تملك فيسبوك وانستغرام وواتساب تتعامل بازدواجية مع معايير قواعد النشر وحظر أي محتوى يدعو للعنف والبغض في الحرب الروسية-الأوكرانية وبين الهجمات الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ووجه ناشطون انتقادات حادة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية الكبرى متهمين إياها بـ"ملاحقة المحتوى الفلسطيني" على خلفية التصعيد الحالي في مدينة القدس.

وقال العديد منهم إن هذه الإجراءات تمثل دليلاً على تواطؤ إدارات تلك شبكات التواصل مع السلطات الإسرائيلية في "ملاحقة المحتوى الفلسطيني"، في حين أنها سمحت بنشر المحتوى الأوكراني الذي يدعو للعنف والكراهية.

وكانت مواقع فلسطينية أعلنت أنه جرى تقييد الوصول إلى المحتوى الذي تقدمه ومن بينها شبكة "القسطل الإخباري"، إذ قالت إن فيسبوك حذف بشكل مفاجئ الصفحة من دون أي مقدمات.

فيما تكرر الشيء ذاته مع الداعية الفلسطيني "محمود الحسنات" الذي قال إن المنصة حذفت فيديو خطبة الجمعة عن القدس بعد وصوله إلى مليون مشاهدة في 9 ساعات.

وفي وقت سابق الجمعة اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أثناء وجود المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقالها لآخرين. صدى سوشال يستنكر هجمة ميتا ضد الحسابات الفلسطينية استنكر موقع صدى سوشال هجمة ميتا ضد الصفحات الاخبارية والحسابات...