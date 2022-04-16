الحكومة تعلن التنسيق مع مصر والأردن لبدء تشغيل مطار صنعاء

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أعلنت الحكومة اليمنية التنسيق مع سلطات مصر والأردن، لبدء رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في تغريدة بحسابه على تويتر "انطلاقًا من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا، وجهت الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء.
وأفاد بأنه قد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل، دون تفاصيل أخرى.
وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.
ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، أحدهما لمصر والأخرى للأردن.
والمطار مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف العربي منذ 2016، بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.