أول أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى أرض الوطن في مهمة أمنية

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شدد عضو المجلس الرئاسي، اللواء الركن فرج البحسني، الجمعة، على ضرورة حد للإختلالات الأمنية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد البحسني، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وعدد من القيادات الأمنية بوادي حضرموت، عقب وصوله المحافظة، من الرياض، في أول زيارة له، بعد تعيينه في قيادة المجلس الرئاسي في السابع من الشهر الجاري.

وناقش اللقاء، فرار عشرة سجناء من أحد سجون مدينة سيئون، بينهم عناصر مطلوبة أمنيًا وفارة من وجه العدالة وفقا لإعلام السلطات المحلية بحضرموت.

وأكد البحسني على ضرورة التعجيل في الوصول إلى نتائج لأسباب فرار السجناء والتحقيق في القضية ومعالجة آثارها.

وقال البحسني: "سأتابع سير مستوى التحقيقات ونتائج اللجان المشكلة من وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الأولى، وسأشكل لجنة ثالثة في حين لم تتوصل اللجنتين إلى نتائج سريعة".