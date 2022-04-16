في تطورات هي الأعنف بين البلدين...روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

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أعلنت موسكو، اليوم السبت، أنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسؤولين الآخرين إلى أراضيها بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا».
ومن المسؤولين الآخرين الذين شملهم القرار الروسي وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس و نائب رئيس الوزراء وزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.
وبريطانيا من أكثر الدول الغربية تشدداً حيال الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) الماضي، وأرسلت مساعدات عسكرية كبيرة لكييف