قد ينفجر الوضع عسكريا....تحركات عسكرية في محيط العاصمة الليبية وسط خلافات بين الدبيبة وباشاغا

السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت وسائل إعلام ليبيبة أن محيط العاصمة طرابلس يشهد تحركات عسكرية، وسط حالة من الترقب بعد أنباء عن اعتزام فتحي باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية تم رصد تحركات عسكرية في محيط العاصمة وتوجه أرتال عسكرية كبيرة تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة نحو العاصمة.

إلى ذلك تم غلاق بعض مداخل العاصمة طرابلس بالقرب من معسكر الإمداد بالسواتر الترابية تحسبا لأي تطور.

وقالت مصادر مطلعة أن ارتالا مسلحة عبرت منطقة السواني ضمت أكثر من 100 سيارة مسلحة متجهة نحو العاصمة، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع.

ويأتي هذا التوتر بعد أيام من تعليق أعضاء المنطقة الشرقية في لجنة 5+5 عملهم في اللجنة، واتهامهم حكومة الدبيبة بتقويض الاستقرار وجر البلاد نحو الحرب