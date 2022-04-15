عاجل.. توضيح هام من وزير الخارجية أحمد بن مبارك بشأن موعد تشغيل مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات

الجمعة 15 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 47

أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك بأن الحكومة الشرعية بانه يتم التنسيق مع السلطات في مصر والاردن لبدء تشغيل رحلتين أسبوعيا من والى ‎مطار_صنعاء.

وقال بن مبارك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الجمعة رصدها محرر "مأرب برس":انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا،وجهت ‎#الحكومة_اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الاول ل ‎#الهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من والى ‎#مطار_صنعاء وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والاردن لبدء التشغيل»