عاجل.. توضيح هام من وزير الخارجية أحمد بن مبارك بشأن موعد تشغيل مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات

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أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك بأن الحكومة الشرعية بانه يتم التنسيق مع السلطات في مصر والاردن لبدء تشغيل رحلتين أسبوعيا من والى مطار_صنعاء.
وقال بن مبارك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الجمعة رصدها محرر "مأرب برس":انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا،وجهت #الحكومة_اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الاول ل #الهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من والى #مطار_صنعاء وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والاردن لبدء التشغيل»