خلافات حوثية حول أموال الزكاة وقيادة الجماعة تتعامل بعنصرية مع مقياتليها

الجمعة 15 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال مشرف في جماعة الحوثي الانقلابية، ان الجماعة تتعامل مع قتلاها بعنصرية، مؤكدا انها قامت بصرف مبالغ مالية لأسر قتلى عناصرها من محافظة صعدة، واستبعدت عناصرها في باقي المحافظات.

وكشف القيادي الحوثي، سلطان جحاف، عن خلافات حول استخدام أموال الزكاة لمصالح شخصية، داعياً إلى تغيير بإدارة نزيهة لفروع الهيئة العامة للزكاة.

وأشار في تغريدات على "تويتر" إلى خطأ فادح قام به قيادات في الجماعة التي وجهت بصرف أموال لمحافظة معينة، واستبعدت باقي المحافظات.

وأضاف:‌‏ “تقديم المساعدة المادية لأسر الشهداء بادرة طيبة يتم شكر المنفذين لها ومن وجه من القيادة الثورية ، لكن حصرها في منطقة معينة خطأ فادح. صحيح أن أبطالنا واخوتنا المجاهدين من صعدة قدموا الكثير من التضحيات وفعلوا ما لا يستطيع الآخرون من بقية المحافظات القيام به في نصرة المسيره القرآنية“.

وحمل جحاف المسؤولية بالخلافات على صرف الأموال بانتقائيه القياديين البارزين، أحمد حامد الملقب بأبو محفوظ مدير مكتب المشاط ، والقيادي شمس الدين أبو نشطان رئيس ما يسمى بالهيئة العامة للزكاة ، محذراً من تداعيات ومخاطر أفعالهم التي تنفر المقاتلين.