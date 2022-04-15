ما حجم خسائر روسيا بسبب غرق السفينة العملاقة #موسكفا وما مصير طاقمها وكم عددهم وما حمولتها وكيف غرقت؟ الدولار في عدن بأقل من 900.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في اليمن هذه اللحظة بيان- السعودية تعلن موقفا واضحا ردا على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى واصابة واعتقال مئات الفلسطينيين الجيش الوطني يعلن إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين ”أردوغان“ يؤكد مساندة بلاده لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وتجاوز الأزمة الراهنة جماعة الحوثي تمنع سفر النساء إلا بإذن رسمي من ولي أمرها مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزت الى مأرب وقوات ”الشرعية“ تسقط طائرة مفخخة البرلمان العربي يُحذّر من استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف الناقلة ”صافر“ ويدعو لنقل الوقود إلى مكان آمن تحرك عسكري جديد للناتو بالأرقام.. هل بإستطاعة إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الجمعة:
الاسعار في صنعاء:
شراء الدولار 558
بيع الدولار 565
شراء السعودي 147.70
بيع السعودي 148.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 881
بيع الدولار 890
شراء السعودي 233
بيع السعودي 240