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الدولار في عدن بأقل من 900.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في اليمن هذه اللحظة

الجمعة 15 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم الجمعة:

الاسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 558

بيع الدولار 565

شراء السعودي 147.70

بيع السعودي 148.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 881

بيع الدولار 890

شراء السعودي 233

بيع السعودي 240

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