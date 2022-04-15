الجيش الوطني يعلن إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين ”أردوغان“ يؤكد مساندة بلاده لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وتجاوز الأزمة الراهنة جماعة الحوثي تمنع سفر النساء إلا بإذن رسمي من ولي أمرها مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزت الى مأرب وقوات ”الشرعية“ تسقط طائرة مفخخة البرلمان العربي يُحذّر من استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف الناقلة ”صافر“ ويدعو لنقل الوقود إلى مكان آمن تحرك عسكري جديد للناتو بالأرقام.. هل بإستطاعة إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر صحفي أمريكي الولايات المتحدة تشهد تضخما لأول مرة منذ 50 مليشيات الحوثي تقتحم مسجداً في صنعاء وتعتدي بوحشية على المصلين إلى أين يذهب المشهد اليمني في ظلّ تعنّت الحوثي وداعميه ..؟أكاديمي سعودي يُجيب
أعلن الجيش الوطني، مساء الخميس، إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين في عدة جبهات، رغم استمرار سريان الهدنة بين الطرفين.
وقال الجيش في بيان إن "الخروقات الحوثية للهدنة مستمرة، حيث أحبطت قواتنا أكثر من 8 محاولات تسلل خلال الـ24 ساعة الماضية في جبهات القتال بمحافظات مأرب (وسط) وحجة والحديدة (غرب)".
واتهم البيان "المليشيا الحوثية باستهداف مواقع الجيش بالقصف المدفعي وبالطائرات الإيرانية المسيّرة المفخخة".
وأضاف أن" مليشيا الحوثي استمرّت في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى عدة مناطق بمحافظة مأرب".
ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحوثيين حول هذا البيان، غير أن الجماعة سبق أن اتهمت القوات الحكومية بخرق الهدنة في أكثر من جبهة.
وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.