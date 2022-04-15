الجيش الوطني يعلن إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين ”أردوغان“ يؤكد مساندة بلاده لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وتجاوز الأزمة الراهنة جماعة الحوثي تمنع سفر النساء إلا بإذن رسمي من ولي أمرها مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزت الى مأرب وقوات ”الشرعية“ تسقط طائرة مفخخة البرلمان العربي يُحذّر من استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف الناقلة ”صافر“ ويدعو لنقل الوقود إلى مكان آمن تحرك عسكري جديد للناتو بالأرقام.. هل بإستطاعة إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر صحفي أمريكي الولايات المتحدة تشهد تضخما لأول مرة منذ 50 مليشيات الحوثي تقتحم مسجداً في صنعاء وتعتدي بوحشية على المصلين إلى أين يذهب المشهد اليمني في ظلّ تعنّت الحوثي وداعميه ..؟أكاديمي سعودي يُجيب
عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تطلعاته للشعب اليمني، بتجاوز الأزمة التي يمر بها منذ سبع سنوات.
جاء ذلك خلال تسلم الرئيس التركي الخميس،، أوراق اعتماد محمد صالح طريق سفيراً لليمن لدى تركيا.
وأكد "أردوغان" تضامن بلاده وثبات موقفها الداعم لليمن حتى الانتقال الى مرحلة البناء والحفاظ على وحدة أراضي اليمن وفقا لوكالة سبأ الحكومية.