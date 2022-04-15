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”أردوغان“ يؤكد مساندة بلاده لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وتجاوز الأزمة الراهنة

الجمعة 15 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تطلعاته للشعب اليمني، بتجاوز الأزمة التي يمر بها منذ سبع سنوات.

جاء ذلك خلال تسلم الرئيس التركي الخميس،، أوراق اعتماد محمد صالح طريق سفيراً لليمن لدى تركيا.

وأكد "أردوغان" تضامن بلاده وثبات موقفها الداعم لليمن حتى الانتقال الى مرحلة البناء والحفاظ على وحدة أراضي اليمن وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

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