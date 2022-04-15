الجيش الوطني يعلن إحباط 8 محاولات تسلل للحوثيين ”أردوغان“ يؤكد مساندة بلاده لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وتجاوز الأزمة الراهنة جماعة الحوثي تمنع سفر النساء إلا بإذن رسمي من ولي أمرها مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزت الى مأرب وقوات ”الشرعية“ تسقط طائرة مفخخة البرلمان العربي يُحذّر من استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف الناقلة ”صافر“ ويدعو لنقل الوقود إلى مكان آمن تحرك عسكري جديد للناتو بالأرقام.. هل بإستطاعة إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر صحفي أمريكي الولايات المتحدة تشهد تضخما لأول مرة منذ 50 مليشيات الحوثي تقتحم مسجداً في صنعاء وتعتدي بوحشية على المصلين إلى أين يذهب المشهد اليمني في ظلّ تعنّت الحوثي وداعميه ..؟أكاديمي سعودي يُجيب
منعت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، النساء من السفر، إلا بإذن رسمي من ولي أمرها، وفق رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، غير حكومية.
وقالت رئيس المؤسسة هدى الصراري، في تغريدة على حسابها بتويتر، "إن جماعة الحوثي أصدرت تعميمًا (عبارة عن استمارة لشركات النقل)، منعت فيه سفر النساء إلا بإذن رسمي من ولي أمرها".
وأضافت: "تتعامل جماعة الحوثي مع النساء وكأنهن ناقصات الأهلية، ولا يحق لهنّ السفر أو التنقل والحركة إلا بإذن مسبق".
وأشارت، إلى أن ذلك يُعد استمرارًا لمنهج القمع وتضييق الحريات وفرض القيود على النساء، في أماكن سيطرة الحوثيين".
واعتبرت الصراري، "مثل هذا الإجراء، يشبه ما يقوم به تنظيما (داعش والقاعدة) الإرهابيين".
وحسب تعميم وزعته منظمة مواطنة لحقوق الانسان (غير حكومية) ونشرته بعض وسائل الإعلام المحلية منها موقع (يمن فيوتشر)، "اشترطت جماعة الحوثي موافقة ولي الأمر قبل سفر النساء، مشيرة أن الإجراء يتطابق مع سلوك طالبان الأفغانية، والجماعات المتشددة في المنطقة".
وفي وقت سابق، طالبت جماعة الحوثي التي تسيطر على عدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة صنعاء، شركات النقل الجماعي، بضرورة تعبئة استمارة للنساء المسافرات، تفيد بموافقة ولي الأمر على سفرهنّ.