مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزت الى مأرب وقوات ”الشرعية“ تسقط طائرة مفخخة البرلمان العربي يُحذّر من استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف الناقلة ”صافر“ ويدعو لنقل الوقود إلى مكان آمن تحرك عسكري جديد للناتو بالأرقام.. هل بإستطاعة إيطاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من الجزائر ومصر صحفي أمريكي الولايات المتحدة تشهد تضخما لأول مرة منذ 50 مليشيات الحوثي تقتحم مسجداً في صنعاء وتعتدي بوحشية على المصلين إلى أين يذهب المشهد اليمني في ظلّ تعنّت الحوثي وداعميه ..؟أكاديمي سعودي يُجيب شارك في النقاش.. هل تتوقع نجاح المجلس الرئاسي وماهي العقبات أمامه يبلغ طولها 186 مترا.. الجيش الاوكراني يستهدف أخطر السفن الروسية وأول تعليق للبنتاغون على الانفجارات التي ضربتها مصدر رئاسي ينفي إمتلاك الرئيس «العليمي» أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي
واصلت مليشيا الحوثي الإيرانية، الجمعة، إرسال التعزيزات العسكرية إلى جبهات محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، فيما أسقطت قوات الجيش طائرة مفخخة للمليشيا.
وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي الإيرانية دفعت صباح اليوم بعشرات المسلحين إلى الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب، ضمن خروقاتها اليومية للُهدنة المُعلنة من قبل الأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر أن المليشيا دفعت بأكثر من 11طقماً عسكرياً محملة بعشرات الحوثيين، إضافة إلى دبابة إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
في الأثناء أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية كانت تحاول استهداف قوات الجيش في تلك الجبهات.
يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي لخروقاتها اليومية للهُدنة المُعلنة من قبل المتحدة، حيث تشير تقارير الجيش إلى ارتكاب المليشيا لأكثر من 1400 خرق حتى الخميس.