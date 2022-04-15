مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزت الى مأرب وقوات ”الشرعية“ تسقط طائرة مفخخة

الجمعة 15 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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واصلت مليشيا الحوثي الإيرانية، الجمعة، إرسال التعزيزات العسكرية إلى جبهات محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، فيما أسقطت قوات الجيش طائرة مفخخة للمليشيا.



وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي الإيرانية دفعت صباح اليوم بعشرات المسلحين إلى الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب، ضمن خروقاتها اليومية للُهدنة المُعلنة من قبل الأمم المتحدة.



وأوضحت المصادر أن المليشيا دفعت بأكثر من 11طقماً عسكرياً محملة بعشرات الحوثيين، إضافة إلى دبابة إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.



في الأثناء أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية كانت تحاول استهداف قوات الجيش في تلك الجبهات.



يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي لخروقاتها اليومية للهُدنة المُعلنة من قبل المتحدة، حيث تشير تقارير الجيش إلى ارتكاب المليشيا لأكثر من 1400 خرق حتى الخميس.