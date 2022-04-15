تحرك عسكري جديد للناتو

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دخلت سفن تابعة لمجموعة الاستجابة البحرية السريعة للناتو بحر البلطيق، وستشارك في التدريبات مع الدول الحليفة والشريكة المجاورة، حسبما أفادت به وسائل إعلام إستونية.
وبحسب موقع "news.err.ee"، دخلت بعض سفن مجموعة الاستجابة البحرية السريعة SNMG1 التابعة لحلف الناتو بحر البلطيق.
وستصل السفن المتبقية يوم الجمعة إلى محطة الرحلات البحرية القديمة في ميناء تالين (إستونيا).
وتتمثل المهمة الأساسية في إثبات وجود الحلفاء في بحر البلطيق. وإجراء مناورات مشتركة مع البحرية الإستونية.
وقال العميد البحري، آد فان دي ساندي ، قائد "SNMG1" التابعة للناتو، إن "زيارة الميناء تؤكد العلاقات القوية القائمة مع حلفائنا.. يتيح لنا ذلك التفاعل بين القوات المسلحة في الناتو والحفاظ على استعدادنا كتحالف دفاعي".
من جهته قال قائد القوات البحرية الإستونية، يوري ساسك، من المقرر بدء التدريبات (سفن الناتو) مع مشاة البحرية الإستونية الأسبوع المقبل.
وجاءت فرقاطات الناتو الثلاث، الموجودة بالفعل في الميناء، من المياه الشمالية الدولية في النرويج.
ومن المتوقع أن تحل مجموعة أخرى من القوات البحرية التابعة للحلف محل سفن الناتو الموجودة في المحطة الأسبوع المقبل.
وتعد مجموعة السفن البحرية"SNMG1" واحدة من أربع مجموعات بحرية دائمة لحلف شمال الأطلسي، وجزء من قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد لحلف الناتو. المصدر: إنترفاكس ،news.err.ee