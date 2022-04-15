مليشيات الحوثي تقتحم مسجداً في صنعاء وتعتدي بوحشية على المصلين إلى أين يذهب المشهد اليمني في ظلّ تعنّت الحوثي وداعميه ..؟أكاديمي سعودي يُجيب شارك في النقاش.. هل تتوقع نجاح المجلس الرئاسي وماهي العقبات أمامه يبلغ طولها 186 مترا.. الجيش الاوكراني يستهدف أخطر السفن الروسية وأول تعليق للبنتاغون على الانفجارات التي ضربتها مصدر رئاسي ينفي إمتلاك الرئيس «العليمي» أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مبحثات قطرية أمريكية أممية بشأن معالجة خطر قنبلة"صافر" العائمة قبالة الحديدة الكرملين : «بوتين» سيلتقي «زيلينسكي» ولكن بهذه الشروط باكستان ترحب بمجلس القيادة الرئاسي اليمني أول بيان لليمن أمام مجلس الأمن تحت قيادة المجلس الرئاسي.. ما المطالب التي وضعتها الشرعية والى ماذا دعت؟ الإمارات: ندعو مليشيات الحوثي إلى اغتنام الفرصة الثمينة للهدنة
ضمن معركتها التي تخوضها مليشيا الحوثي، لمنع صلاة التراويح في صنعاء ومناطق سيطرتها، استمرار اقتحمت عناصر حوثية، مسجداً في حي نقم بصنعاء، واعتدت على المصلين ومنعتهم من أداء صلاة التراويح.
ونقل موقع العاصمة أون لاين عن مصادر محلية قولها بـ، إن عناصر مليشيا الحوثي اقتحمت مسجد الإيمان بحي نقم لليوم الثاني على التوالي ومنعتهم من أداء صلاة التراويح.
وأشارت المصادر، إلى أن المصلين رفضوا الانصياع لأوامر المليشيات ونشبت مشادات حادة بينهم، حيث قام عناصر المليشيا بالاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح، دون أي مراعاة لحرمة المسجد.
ويأتي ذلك بعد يومين من اقتحام المليشيا مسجد "أحمد ناصر" في شارع هائل، وجامع الشهداء بميدان باب اليمن، بالعاصمة صنعاء ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح.
وتكن مليشيا الحوثي، عداءاً شديداً لصلاة التراويح، حيث تكرر جرائمها خلال كل موسم رمضاني، بحق المساجد والمصلين.