مليشيات الحوثي تقتحم مسجداً في صنعاء وتعتدي بوحشية على المصلين

الجمعة 15 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ضمن معركتها التي تخوضها مليشيا الحوثي، لمنع صلاة التراويح في صنعاء ومناطق سيطرتها، استمرار اقتحمت عناصر حوثية، مسجداً في حي نقم بصنعاء، واعتدت على المصلين ومنعتهم من أداء صلاة التراويح.

ونقل موقع العاصمة أون لاين عن مصادر محلية قولها بـ، إن عناصر مليشيا الحوثي اقتحمت مسجد الإيمان بحي نقم لليوم الثاني على التوالي ومنعتهم من أداء صلاة التراويح.

وأشارت المصادر، إلى أن المصلين رفضوا الانصياع لأوامر المليشيات ونشبت مشادات حادة بينهم، حيث قام عناصر المليشيا بالاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح، دون أي مراعاة لحرمة المسجد.

ويأتي ذلك بعد يومين من اقتحام المليشيا مسجد "أحمد ناصر" في شارع هائل، وجامع الشهداء بميدان باب اليمن، بالعاصمة صنعاء ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح.

وتكن مليشيا الحوثي، عداءاً شديداً لصلاة التراويح، حيث تكرر جرائمها خلال كل موسم رمضاني، بحق المساجد والمصلين.