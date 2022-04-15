شارك في النقاش.. هل تتوقع نجاح المجلس الرئاسي وماهي العقبات أمامه

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بعد أكثر من أسبوع على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، هل تتوقع نجاح المجلس الرئاسي وماهي العقبات أمامه، وهل لديك رسالة لقادة المجلس. شارك معنا على حسابنا في تويتر على الرابط التالي
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