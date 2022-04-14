مصدر رئاسي ينفي إمتلاك الرئيس «العليمي» أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، إمتلاك الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قولة بان كل الصفحات المنسوبة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والتي ظهرت على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع صدور إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مزورة وليست تابعة له ولا تعبر عنه.. منبها من الاعتماد على أي تصريحات او مواقف تنشرها هذه الصفحات المزورة.

وأكد المصدر أن أي تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة .. داعياً بهذا الشأن إلى عدم التعامل مع أي صفحات او حسابات وهمية مزورة تنتحل صفة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.