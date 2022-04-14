يبلغ طولها 186 مترا.. الجيش الاوكراني يستهدف أخطر السفن الروسية وأول تعليق للبنتاغون على الانفجارات التي ضربتها مصدر رئاسي ينفي إمتلاك الرئيس «العليمي» أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مبحثات قطرية أمريكية أممية بشأن معالجة خطر قنبلة"صافر" العائمة قبالة الحديدة الكرملين : «بوتين» سيلتقي «زيلينسكي» ولكن بهذه الشروط باكستان ترحب بمجلس القيادة الرئاسي اليمني أول بيان لليمن أمام مجلس الأمن تحت قيادة المجلس الرئاسي.. ما المطالب التي وضعتها الشرعية والى ماذا دعت؟ الإمارات: ندعو مليشيات الحوثي إلى اغتنام الفرصة الثمينة للهدنة الجيش الوطني يؤكد استمرار الحوثي في خرق الهدنة ويدعم ذلك بالأدلة.. ماذا حدث خلال الساعات الماضية؟ ”غروندبرغ“ في احاطته لمجلس الأمن: اليمنيون بحاجة إلى حوكمة فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية (نص الإحاطة) أبرز ما قاله المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والمبعوث السابق امام جلسة مجلس الأمن حول آخر التطورات في اليمن
نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، إمتلاك الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قولة بان كل الصفحات المنسوبة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والتي ظهرت على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع صدور إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مزورة وليست تابعة له ولا تعبر عنه.. منبها من الاعتماد على أي تصريحات او مواقف تنشرها هذه الصفحات المزورة.
وأكد المصدر أن أي تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة .. داعياً بهذا الشأن إلى عدم التعامل مع أي صفحات او حسابات وهمية مزورة تنتحل صفة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.