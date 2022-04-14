مبحثات قطرية أمريكية أممية بشأن معالجة خطر قنبلة"صافر" العائمة قبالة الحديدة

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن الخميس، مع مسؤول أممي وأخر أمريكي الحلول لمعالجة خطر خزان ‎صافر العائم قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

وقال "عبدالرحمن" -في تغريدة له على تويتر- إنه التقي بمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي والمبعوث الأمريكي الخاص للبلد تيم ليندركينغ.

وأضاف أنه ناقش معهم آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلد العربي، بينما تبحثوا الحلول لمعالجة خطر خزان ‎صافر لنتجنب أي أزمة اقتصادية وبيئية وإنسانية.