آخر الاخبار

يبلغ طولها 186 مترا.. الجيش الاوكراني يستهدف أخطر السفن الروسية وأول تعليق للبنتاغون على الانفجارات التي ضربتها مصدر رئاسي ينفي إمتلاك الرئيس «العليمي» أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مبحثات قطرية أمريكية أممية بشأن معالجة خطر قنبلة"صافر" العائمة قبالة الحديدة الكرملين : «بوتين» سيلتقي «زيلينسكي» ولكن بهذه الشروط باكستان ترحب بمجلس القيادة الرئاسي اليمني أول بيان لليمن أمام مجلس الأمن تحت قيادة المجلس الرئاسي.. ما المطالب التي وضعتها الشرعية والى ماذا دعت؟ الإمارات: ندعو مليشيات الحوثي إلى اغتنام الفرصة الثمينة للهدنة الجيش الوطني يؤكد استمرار الحوثي في خرق الهدنة ويدعم ذلك بالأدلة.. ماذا حدث خلال الساعات الماضية؟ ”غروندبرغ“ في احاطته لمجلس الأمن: اليمنيون بحاجة إلى حوكمة فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية (نص الإحاطة) أبرز ما قاله المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والمبعوث السابق امام جلسة مجلس الأمن حول آخر التطورات في اليمن

الكرملين : «بوتين» سيلتقي «زيلينسكي» ولكن بهذه الشروط

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 431
 

 

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض مقابلة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من حيث المبدأ، لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون هناك وثيقة جاهزة.

 

وأوضح بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس نقلته وكالة تاس الروسية، أن بوتين لم يرفض أبدا لقاء زيلينسكي، مشيرا إلى أن اللقاء يحتاج إلى تهيئة الظروف وأهمها إعداد نص الوثيقة لهذا الغرض.

 

وقال بيسكوف إنه لا يوجد مفهوم واضح حتى الآن بشأن الجولات الجديدة من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف.وتعليقا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول إجراء اتصال هاتفي بين رؤساء روسيا وتركيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة، قال بيسكوف للصحفيين “إذا أو عندما تجري مثل هذه المحادثة، سنبلغكم على الفور”.

إقراء أيضاً
يبلغ طولها 186 مترا.. الجيش الاوكراني يستهدف أخطر السفن الروسية وأول تعليق للبنتا
الكشف عن تفاصيل الصفقة النووية الخطيرة التي تتفاوض أميركا حولها مع إيران.. تصب في
بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا
دعم أمريكي لاجتماع أممي حول "مصير الفيتو" بمجلس الأمن
السعودية والكويت تتفقان على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة المشترك وتوجهان
قطر وإيران توقعان اتفاقيات بمجال النقل الجوي والطيران المدني وبناء انفاق بحرية بي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس