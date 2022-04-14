باكستان ترحب بمجلس القيادة الرئاسي اليمني

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رحبت باكستان بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والاختتام المثمر لمجلس التعاون الخليجي الذي استضاف الحوار اليمني الداخلي في الرياض، وإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن هدنة في اليمن.
وتعتبر باكستان إنشاء المجلس خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وستساعد في تعزيز الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية، كما تدعم باكستان مبادرات مجلس التعاون الخليجي والسعودية للتسوية السلمية للصراع في اليمن.
وحثت باكستان جميع أطراف النزاع في اليمن على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.