الإمارات: ندعو مليشيات الحوثي إلى اغتنام الفرصة الثمينة للهدنة

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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دعت الإمارات، الخميس، مليشيات الحوثي إلى اغتنام فرصة الهدنة الأممية الثمينة والتوقف عن المزايدات والانخراط جديا في الجهود الحثيثة لإنهاء الحرب في اليمن.

جاء ذلك في كلمة لنائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، أمام مجلس الأمن، في الجلسة المنعقدة مساء اليوم بشأن التطورات في اليمن.

ورحب المسؤول الإماراتي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال أبو شهاب "نأمل في أن تساهم هذه الخطوة في التوصل إلى حل سياسي دائم بين الأطراف اليمنية".

وفي 7 أبريل الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي، لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية بالبلاد.