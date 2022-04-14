الجيش الوطني يؤكد استمرار الحوثي في خرق الهدنة ويدعم ذلك بالأدلة.. ماذا حدث خلال الساعات الماضية؟

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الجيش الوطني، اليوم الخميس، استمرار الخروقات الحوثية للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ بداية شهر رمضان.

وقال :قواتنا المسلحة احبطت في أوقات متفرّقة من يوم الأربعاء (13 أبريل) أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمارب وحجة والحديدة.

وبحسب مصدر عسكري تحدث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن القوات أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع لقواتنا في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مارب وباتجاه مواقع أخرى لقواتنا غرب وشمال غرب مارب.

واضاف: أبطالنا كانوا لتلك العناصر المتسللة بالمرصاد؛ حيث باشروها بالنيران وأجبروها على الفرار، لتلجأ بعدها المليشيا الحوثية لاستهداف مواقع قواتنا بالقصف المدفعي وبالطائرات الإيرانية المسيّرة المفخخة.

كما أحبطت القوات محاولتي تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكري في جبهة حرض غرب حجّة، والأخرى باتجاه مواقع قواتنا في محور حيس تحت تغطية نارية مكثّفة.

وإضافة إلى ذلك، رصدت قوات الجيش أكثر من 75 خرقاً ارتكبتها المليشيا الإيرانية طوال يوم الأربعاء، في مختلف الجبهات. منها 29 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و23 في جبهات محور تعز، و12 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و5 خروقات في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، و4 خروقات شرق الجوف، و4 خروقات في جبهات حجة.

وتنوّعت تلك الخروقات بين قصف مواقع قواتنا بالمدفعية والهاون والآر بي جي والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة. فيما استمرّت في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى صرواح والجوبة وغيرها من الجبهات المحيطة بمارب.