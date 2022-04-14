مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 291

قضت رصاصة قناص حوثي على امرأة أربعينية، مساء الأربعاء، في الجانب الشمالي من مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأفادت مصادر حقوقية، بأن قناصًا حوثيًا استهدف المواطنة، توحيدة محمد أحمد، في الأربعينات من عمرها أثناء عبورها في أحد الأحياء القريبة من خط المواجهات في شارع الأربعين.

وأوضحت، أن الضحية تسكن في الجانب الشمالي من حي "التوحيد" باتجاه شارع الأربعين، شمالي شرق منطقة عصيفرة، وكانت في طريقها إلى البقالة لشراء بعض احتياجات الإفطار.

وأشارت إلى إن طلقة القناص الحوثي أصابت الضحية في رأسها، وجرى إسعافها إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج وهي في حالة صحية حرجة، غير أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي كثفت من استهدافها للمدنيين منذ الأول من رمضان مما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بينهم إصابات.

وتجاوز عدد الضحايا عشرات من المدنيين الذين طالهم قناصة الحوثيين منذ مطلع العام الجاري خصوصًا في مناطق عصيفرة والتشريفات والأربعين ومقبنة.

وللعام الثامن على التوالي تواصل ميليشيا الحوثي حصار مدينة تعز وارتكاب جرائم القتل بحق السكان المدنيين، بينهم نساء وأطفال.