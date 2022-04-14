ترحيب أمريكي بالتزام المجلس الرئاسي اليمني بالهدنة الأممية

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 303

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بـ"التزام المجلس الرئاسي" في اليمن بالهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات جميع اليمنيين في السلام والازدهار".

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي في بيان نشرته على حساب السفارة في تويتر، إنها انضمت إلى زملائها في اجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي (باليمن) رشاد العليمي.

وبحث الجانبان "رغبة اليمنيين المشتركة في تحسين الحكم والأمن والاستقرار الاقتصادي" دون مزيد من التفاصيل.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أصدر الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه رشاد العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة جميع الأطراف على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.