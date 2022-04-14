إحاطة مرتقبة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بمستجدات الوضع في اليمن

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يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، مساء الخميس، إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن.
وقال مكتب المبعوث الأممي -في بيان مقتضب على تويتر- إن غروندبرغ سيحيط مجلس الأمن عن مستجدات الوضع في اليمن عند الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ"، إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن وزيارته الأولى للعاصمة صنعاء ولقاء قيادات الحوثيين هناك، إضافة إلى مدى التزام الأطراف بالهدنة وتنفيذ الجوانب الانسانية والاقتصادية المتعلقة بها.
وأمس الأربعاء رحب مجلس الأمن الدولي، بتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، ودعا جماعة الحوثي إلى الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل شامل للنزاع الممتد منذ سنوات.
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي، وبمواجبه نقل إلى المجلس صلاحياته لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.