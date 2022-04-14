مباحثات سعودية أممية حول هدنة اليمن تحت شعار بتضحياتكم ننتصر يقيم صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء بمديرية ارحب امسية رمضانية حزب الاصلاح اليمني: لقاؤنا باللواء الزبيدي نقطة تحول سادتها روح التفاؤل لتوحيد الجهود الوطنية تقرير حقوقي يعلن عن احصائيات مخيفة بضحايا الألغام الحوثية خلال 8 سنوات خبير اقتصادي يكشف أرباح الحوثي الخيالية من عائدات سفن الوقود الـ 4 التي وصلت مؤخراً إلى ميناء الحديدة .. تجاوزت الـ 30 مليار ريال ”بلينكين“ يعتذر لـ”محمد بن زايد“ بسبب الحوثيين الجيش الوطني يتصدى لـ 4 زحوفات حوثية في 3 محافظات بمشاركة 34 دولة..واشنطن تعلن تشكيل قوة عسكرية جديدة تتولى هذه المهام في البحر الأحمر دعوات عالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأمن الغذائي خروقات قد تنسف الهدنة الأممية.. الحوثي يصعد عسكرياً في عدة جبهات
اقام صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء مساء يوم أمس الثلاثاء بمارب امسية رمضانية تحت شعار بتضحياتكم ننتصر لجرحى ومعاقي الجيش الوطني من أبناء المديرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وفي اللقاء الذي حضره الشيخ محمد جابر الجمرة رئيس الجمعية العمومية للصندوق وعضو المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء الذي أشاد في كلمة له عن دور و تضحيات وصمود الجرحى الذين بذلوا دماءهم وأنفسهم دفاعاً عن الوطن واستعادة مؤسساته من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مشيرا إلى أن جراحهم هي نياشين فخر و اوسمة اعتزاز يفتخرون بها مؤكد على الدور الايجابي الذي قامت به القبيلة في الوقوف ضد المشروع الإيراني.
من جانبه أوضح النقيب / عبدالله محمد العلفي المدير التنفيذي لصندوق رعاية الجرحى والمعاقين بمديرية ارحب بان عدد جرحى المديرية اللذين ما زالو يتلقون العلاج 59 جريحا وهم الذين تم تكريمهم بمبالغ رمزية في الأمسية .
مؤكدا على ، أهمية الاهتمام بجرحى الجيش الوطني والمقاومة واسر الشهداء قائلاً: “بجهودهم وتضحياتهم تحررت مناطق واسعة وأعيدت إلى أحضان الشرعية”.
وأشار المعمري على أهمية الاهتمام بهم والتخفيف من معاناتهم، معتبراً ذلك واجباً وطنياً على الجميع وخصوصاً قيادة الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه والحكومة وقيادة الجيش المطلعة على هموم وأحوال الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء .
من جانبهم عبر الجرحى عن شكرهم لإقامة هذه الأمسية الرمضانية مؤكدين عزمهم للعودة إلى جبهات العزة والكرامة فور تماثلهم للشفاء وتقديم المزيد من التضحيات في سبيل تحرير الوطن واستعادة مؤسساته من مليشيات الحوثي الانقلابية.
حضر الأمسية العميد محمد المكروب مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة للتوجيه المعنوي والسياسي والمقدم محمد مبخوت العرشاني مدير المركز الاعلامي لمقاومة محافظة صنعاء وعدد من مشائخ ووجهاء المديرية .