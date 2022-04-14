تحت شعار بتضحياتكم ننتصر يقيم صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء بمديرية ارحب امسية رمضانية

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اقام صندوق رعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء مساء يوم أمس الثلاثاء بمارب امسية رمضانية تحت شعار بتضحياتكم ننتصر لجرحى ومعاقي الجيش الوطني من أبناء المديرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وفي اللقاء الذي حضره الشيخ محمد جابر الجمرة رئيس الجمعية العمومية للصندوق وعضو المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء الذي أشاد في كلمة له عن دور و تضحيات وصمود الجرحى الذين بذلوا دماءهم وأنفسهم دفاعاً عن الوطن واستعادة مؤسساته من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مشيرا إلى أن جراحهم هي نياشين فخر و اوسمة اعتزاز يفتخرون بها مؤكد على الدور الايجابي الذي قامت به القبيلة في الوقوف ضد المشروع الإيراني.

من جانبه أوضح النقيب / عبدالله محمد العلفي المدير التنفيذي لصندوق رعاية الجرحى والمعاقين بمديرية ارحب بان عدد جرحى المديرية اللذين ما زالو يتلقون العلاج 59 جريحا وهم الذين تم تكريمهم بمبالغ رمزية في الأمسية .

مؤكدا على ، أهمية الاهتمام بجرحى الجيش الوطني والمقاومة واسر الشهداء قائلاً: “بجهودهم وتضحياتهم تحررت مناطق واسعة وأعيدت إلى أحضان الشرعية”.

وأشار المعمري على أهمية الاهتمام بهم والتخفيف من معاناتهم، معتبراً ذلك واجباً وطنياً على الجميع وخصوصاً قيادة الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه والحكومة وقيادة الجيش المطلعة على هموم وأحوال الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء .

من جانبهم عبر الجرحى عن شكرهم لإقامة هذه الأمسية الرمضانية مؤكدين عزمهم للعودة إلى جبهات العزة والكرامة فور تماثلهم للشفاء وتقديم المزيد من التضحيات في سبيل تحرير الوطن واستعادة مؤسساته من مليشيات الحوثي الانقلابية.

حضر الأمسية العميد محمد المكروب مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة للتوجيه المعنوي والسياسي والمقدم محمد مبخوت العرشاني مدير المركز الاعلامي لمقاومة محافظة صنعاء وعدد من مشائخ ووجهاء المديرية .