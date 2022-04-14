حزب الاصلاح اليمني: لقاؤنا باللواء الزبيدي نقطة تحول سادتها روح التفاؤل لتوحيد الجهود الوطنية

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قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن ونائب رئيس الكتلة البرلمانية النائب أنصاف مايو، الاربعاء، إن اللقاء مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي شكل نقطة تحول جديدة تسودها روح التفاؤل.
ونقل الموقع الرسمي للحزب "الإصلاح نت"، عن ”مايو“، قوله إن "أجواء اللقاء كانت إيجابية وتركزت حول ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأن يعود لعدن دورها السياسي في ضوء المتغيرات الجديدة التي وحدت جهود القوى الوطنية كافة".
وأكد البرلماني أنصاف مايو على أهمية استكمال عملية استعادة الدولة وإحلال الأمن والاستقرار، وعودة مؤسسات الدولة إلى أرض الوطن، وكذا أهمية عودة اللحمة الوطنية التي تشكلت في 25 مارس 2015، والتي وحدت كافة المكونات والقوى السياسية في جبهة واحدة لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي إبان اجتياحه لعدن.
ولفت مايو إلى تشابه اللحظة الراهنة بلحظة الأمس، معبرا عن تفاؤله بأن يكون لمجلس القيادة الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية الدور الكبير في استعادة الدولة، وإنهاء معاناة الشعب الذي تجرع ويلات الانقلاب.
كما أوضح مايو أن مواجهة المشروع الحوثي وتدارك الوضع الاقتصادي المنهار هما أولوية قصوى يجب أن يتكاتف لأجلها الجميع، مؤكدا على ضرورة استمرار اللقاءات لتوحيد الرؤى حول القضايا الوطنية وأهمية ضبط خطاب المؤسسات الإعلامية بما يخدم المرحلة الجديدة والتوجيه نحو توحيد الصف في معركة استعادة الدولة من قبل المليشيات الحوثية.