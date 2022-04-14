”بلينكين“ يعتذر لـ”محمد بن زايد“ بسبب الحوثيين

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اعتذر وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الشهر الماضي عن رد الولايات المتحدة على هجمات الحوثيين في يناير/كانون الثاني ضد الإمارات-حسب ما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي.

وشعر الإماراتيون بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه رد فعل أمريكي ضعيف وبطيء على الهجمات، في حين أصيبت إدارة بايدن بخيبة أمل لاحقًا من الرد الإماراتي على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الموقع إن اعتذار بلينكين ساعد في تخفيف تلك التوترات بين الولايات المتحدة والإمارات.

ونقل عن مصدرين مطلعين إن بلينكين اعترف خلال لقائه بمحمد بن زايد في المغرب أن إدارة بايدن استغرقت وقتًا طويلاً للرد على الهجمات وقال إنه “آسف”.

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية التحدث عن محادثة بلينكين الخاصة، لكنه لم ينف هذا الحديث.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية: “أوضح الوزير أننا نقدر بشدة شراكتنا مع الإمارات وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة”.

صرح يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، لموقع أكسيوس الشهر الماضي بأن لقاء بلينكن – محمد بن زايد ساعد في “إعادة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح”.

وعندما زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أبو ظبي في فبراير/شباط، رفض محمد بن زايد مقابلته لأنه استغرق 22 يومًا للقيام بالرحلة.

كما أصيب الإماراتيون بخيبة أمل لأن إدارة بايدن رفضت طلبهم بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

أدى الإحباط الإماراتي إلى امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصدمت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات في وقت سابق من هذا الشهر البيت الأبيض وزادت من التوترات مع الولايات المتحدة.