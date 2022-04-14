الجيش الوطني يتصدى لـ 4 زحوفات حوثية في 3 محافظات

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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شنت جماعة الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، سلسلة هجمات على مواقع القوات الحكومية، بعدد من جبهات القتال، بالرغم من سريان الهدنة الأممية منذ مطلع الشهر الجاري.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لقوات الجيش، فإن قوات الجيش تصدت لـ "أربعة زحوفات نفّذتها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمارب والجوف والحديدة".

وأوضح البيان أن الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً تحت غطاء ناري مكثّف على مواقع الجيش في محور حيس بالحديدة.

وذكر، أن قوات الجيش الوطني، رصدت 71 خرقاً للهدنة ارتكبها الحوثيون في جبهات مارب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع طوال يوم الثلاثاء (12 أبريل).