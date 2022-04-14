بمشاركة 34 دولة..واشنطن تعلن تشكيل قوة عسكرية جديدة تتولى هذه المهام في البحر الأحمر

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أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، عن تشكيل قوة جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر.
وقال للواء البحري براد كوبر، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي وفق ما نقلت عنه شبكة "اي بي سي" بشكل عام، فإن هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي، وهي شاسعة لدرجة أننا لا نستطيع القيام بذلك (الدوريات) بمفردنا، لذا سنكون في أفضل حالاتنا عندما نتشارك.
وأضاف أن "فرق العمل الجديدة (لم يسمها) سيتم تكليفها يوم الأحد القادم".
وأعرب كوبر، عن أمله بأن "تستهدف فرق العمل المكونة من سفينتين إلى ثماني سفن في وقت واحد أولئك الذين يهربون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص (في إشارة إلى جماعة الحوثي) عبر المجرى المائي"، حسب الشبكة.
وأشار إلى أن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة "يو إس إس ماونت ويتني" وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج" كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية.
وتتكون قيادة القوات البحرية المشتركة في الشرق الأوسط من 34 دولة، ويشرف عليها اللواء كوبر من قاعدة في البحرين.
وتمتلك القوات البحرية المشتركة ثلاث فرق عمل تتعامل مع القرصنة والقضايا الأمنية داخل وخارج الخليج العربي.