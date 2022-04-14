خروقات قد تنسف الهدنة الأممية.. الحوثي يصعد عسكرياً في عدة جبهات

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 309

أعلن الجيش الوطني، إحباط، أربعة زحوفات نفّذتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات مأرب والجوف والحديدة، خلال الساعات الماضية.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكرية، أن قوّات الجيش تصدّت، فجر الثلاثاء، لهجوم شنّته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهتي العلم والريان شرق حزم الجوف".

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية، شنت هجوماً واسعاً تحت غطاء ناري مكثّف على مواقع الجيش، في محور حيس بالحديدة، لافتاً إلى أن إبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد، حيث تصدّوا لها ببسالة وأجبروها على التراجع والفرار.

ورصدت قوات الجيش الوطني، 71 خرقاً للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية في جبهات مارب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع طوال يوم الثلاثاء (12 أبريل)، منها 23 خرقًا في جبهات محور تعز، و20 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و11 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و7 في جبهات الجوف، و6 بجبهات غرب حجة، و4 في جبهات الضالع.