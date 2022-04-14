مليشيات الحوثي تقتحم مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم وتشعل النيران بداخله

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أفادت مصادر محلية بان عناصر حوثية مسلحة اقتحمت اليوم الاربعاء مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ريمة واشعلت النيران بداخله.
واوضحت المصادر لمأرب برس بان القيادي الحوثي عبدالملك محمد حنتوس التوعري المعين من قبل المليشيات مديراً لمكتب التربية بمحافظة ريمة والقيادي عبدالرحمن مراد والقيادي عادل الواحدي اقدمو على اقتحام مبنى مركز تحفيظ القرآن الكريم بمديرية السلفية التابعة إداريا لمحافظة ريمة ومن ثم عبثوا بمحتوياته وإشعال النيران بداخله واغلاقه بشكل نهائي.
يذكر بأن المليشيات الحوثية الإرهابية منذ انقلابها اغلقت وفجرت عشرات المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم والمساجد في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها .