اختتام دورة التدريب الفني والإداري لمستفيدي مشروع تحسين سبل العيش في سيحوت بالمهرة

الخميس 14 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أختتمت فعاليات برنامج مشروع سبل العيش بمديرية سيحوت محافظة المهرة.

وتأتي الفعالية ضمن مشروع تحسين سبل العيش لأصحاب الحجازات مكون_ صناعات غذائية لمديرية سيحوت بمحافظة المهره وبتمويل من الجمعية الكويتية للأغاثة وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتنسيق مع معهد التنمية للتدريب والتاهيل.

وفي حفل الأختتام الذي حضره عبدالله باعبده الأمين العام للمجلس المحلي والقائم باعمال مدير عام المديرية والاستاذة أوسان باعباد مديرة دائرة تنمية المرأة بالمديرية أشاد الأمين العام بمستوى المتدربات ومدى حماسهم ومشاركتهن في التدريب والذي سيسهم بدوره في أنخراطهن لسوق العمل وتحسين مستوى الدخل لديهن، مؤكدا مساندة ودعم الأدارة المحلية بالمديرية للمتدربات والعمل على إشراكهن في مختلف المجالات والاسهام في رفع مستوى العيش لديهن ، كما قاما بزيارة المعرض مشيدين بمستوى عمل المستفيدات المتفاني والأكثر من رائع.

من جانبه أكد المهندس وضابط المشروع عبدالحكيم النابهي بأن المشروع أستهدف عدد ٤٤٠ مستفيد ومستفيدة من محافظتي حضرموت وشبوة والمهرة وابين والذي بدوره يهدف ايضا لاكساب المشاركين مهن في مجال الصناعات الغذائية من الأسر ذوي الدخل المحدود والعمل على تدريبهم في المجال الفني والإداري ودعمهم بمنح من أجل شراء أصوال لمشاريعهم .

وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربات بشهادات تقديرية من قبل وكالة دعم المنشآت الصغيرة والأصغر "سمبس"

حضر فعاليات الختام عدد من الشخصيات الأجتماعية والثقافية واهالي المستفيدين بالمديرية .