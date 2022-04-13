الصحفي علي سالم بن يحيى يوقع على كتابه «مداد بقلم انسان» في احتفالية اقيمت بالقاهرة

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شهد مبنى الدار اليمنية للكتب والتراث في العاصمة المصرية القاهرة حفل توقيع كتاب ( قلم بمداد إنسان ) وهو سلسلة مقالات صحفية للكاتب الصحفي علي سالم بن يحيى.
وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، عبر الزميل الصحفي علي سالم بن يحيى عن سعادته لخروج هذا الكتاب إلى النور ، مشيرا إلى أن تلك المقالات السياسية ليست محكمة ورصينة بقدر ماهي اقرب إلى المحاولات والخواطر والتجليات والنترات والشذرات لقلم غض ترجم مشاعره كتابة بلغة بسيطة كبساطة صاحبة، معبرا عن امتنانه وتقديره للصحف التي احتضنت قلمه منذ بداياته الأولى.
وتحدث في الفعالية كلا من الدكتورة زينب الدربي – نائب رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية ، والدكتور صادق وجيه الدين – أكاديمي واعلامي يمني ، والأستاذ ابراهيم موسى النحاس – ناقد وعضو اتحاد كتاب مصر ، وأشادوا في كلماتهم بمحتوى الكتاب خاصة انه يحتوي مقالات ناقدة وقوية منذ مطلع التسعينات وفي فترة لم يكن فيها هامش الحرية متاحا كما هو الآن.
حضر الفعالية عدد كبير من الزملاء الصحفيين والاكاديميين اليمنيين والمصريين، أدار النقاش الإعلامي عبدالرحمن أنيس.